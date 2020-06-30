الصحة السعودية: 50 وفاة و4387 إصابة بكورونا خلال 24 ساعة

#الصحة⁩ تعلن عن تسجيل (4387) حالة إصابة جديدة بفيروس ⁧#كورونا⁩ الجديد (كوفيد19)، وتسجيل (50) حالات وفيات رحمهم الله، وتسجيل (3648) حالة تعافي ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (130,766) حالة ولله الحمد. pic.twitter.com/Fb34yrVvUS