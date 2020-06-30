 
مباشر
عاجل
قطر تتعهد بتقديم مساعدات إنسانية لسوريا بقيمة 100 مليون دولار

الصحة السعودية: 50 وفاة و4387 إصابة بكورونا خلال 24 ساعة

أخبار العالم العربي

الصحة السعودية: 50 وفاة و4387 إصابة بكورونا خلال 24 ساعة
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/o7nb

أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم الثلاثاء عن تسجيل 50 وفاة و4387 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية.

يتبع..

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا