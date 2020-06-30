 
مباشر

إسبانيا تفتح الحدود مع المغرب "في حالة المعاملة بالمثل فقط"

أخبار العالم العربي

إسبانيا تفتح الحدود مع المغرب
Reuters THO/zuz
ماريا خيسوس مونتيرو المتحدثة باسم الحكومة الإسبانية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/o7n6

قالت ماريا خيسوس مونتيرو، المتحدثة باسم الحكومة الإسبانية، إن إسبانيا لن تفتح حدودها مع المغرب، إلا في حالة التوصل لاتفاق على المعاملة بالمثل، يسمح للإسبان بدخول أراضي المملكة.

إقرأ المزيد
تنسيقية وطنية تدعو السلطات المغربية بالتدخل لإنقاذ أطفال مغربيات معتقلات في مخيمات بسوريا
تنسيقية وطنية تدعو السلطات المغربية بالتدخل لإنقاذ أطفال مغربيات معتقلات في مخيمات بسوريا

والمغرب ضمن مجموعة من 15 دولة ستدرج على قائمة وجهات السفر الآمنة التي سيكشف عنها الاتحاد الأوروبي في وقت لاحق اليوم.

وكشفت الدول المدرجة في القائمة عن موقفها من إعادة فتح الحدود، ومنها تونس بالإيجاب والجزائر بالرفض، فيما لم يعلن المغرب عن أي قرار، على الرغم من انتظار الرأي العام توضيحات بشأن المغاربة المقيمين في الخارج أو العالقين، أو مغاربة الداخل الذين يرغبون في السفر.

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا