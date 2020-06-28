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تنسيقية وطنية تدعو السلطات المغربية بالتدخل لإنقاذ أطفال مغربيات معتقلات في مخيمات بسوريا

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تنسيقية وطنية تدعو السلطات المغربية بالتدخل لإنقاذ أطفال مغربيات معتقلات في مخيمات بسوريا
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جددت التنسيقية الوطنية لعائلات العالقين والمعتقلين المغاربة في سوريا والعراق مطالبها من السلطات المغربية بالتدخل ومتابعة قضايا المتاجرة بأطفال مغربيات عالقات بمخيمات في سوريا.

وقالت التنسيقية إنها تمكنت من الاطلاع على وثيقة لمنظمة "أوركيد سوريا" لرعاية الأيتام "تخلي فيها مسؤوليتها من جريمة الاتجار بالأطفال اليتامى".

وتناشد التنسيقية الوطنية لعائلات العالقين والمعتقلين المغاربة في سوريا والعراق السلطاتِ المغربية بالإسراع بترحيل مواطنيها المعتقلين في كل من سوريا والعراق.

المصدر: m.hespress.com

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