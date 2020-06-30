نتنياهو يوجه رسالة إلى الأسد

وجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، رسالة تحذير إلى الرئيس السوري بشار الأسد.

وأعرب نتنياهو، أثناء مؤتمر صحفي عقده في القدس مع المبعوث الأمريكي الخاص بشأن إيران، براين هوك، عن عزم تل أبيب منع إيران من التموضع عسكريا في سوريا، مشددا على أن إسرائيل "اتخذت مرارا وتكرارا إجراءات عسكرية قوية ضد إيران وحلفائها في سوريا وغيرها من الأماكن".

وخاطب نتنياهو "ملالي طهران" بالقول إن إسرائيل ستستمر في اتخاذ هذه الإجراءات "كونها ضرورية لمنعكم من إقامة جبهة إرهاب أخرى وجيش آخر يعمل ضد إسرائيل في سوريا".

وتابع: "كما وأقول لبشار الأسد: إنك تخاطر بمستقبل دولتك ونظامك. إن إسرائيل لن تسمح لإيران بترسيخ تواجدها العسكري في سوريا".

المصدر: RT