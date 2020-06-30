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أليسا ترد على الانتقادات التي طالتها بسبب خارطة المغرب

أخبار العالم العربي

أليسا ترد على الانتقادات التي طالتها بسبب خارطة المغرب
Reuters تويتر
الفنانة اللبنانية إليسا
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ردت الفنانة اللبنانية إليسا على الانتقادات التي طالتها في مواقع التواصل الاجتماعي بسبب موقفها حيال خارطة المغرب.

 وأوضحت إليسا موقفها عبر حسابها في "تويتر" قائلة: "مرات بعمل لايك لفكرة، لنكتة لصورة، ما بيكون مقصود فيها الاستخفاف بحدا. ومن كم يوم نشرو كلام عم ثور مع خريطة الدول العربية، ما دققت بكل بلد، وبعض الناس اعتبرو بالصورة في تقليل من أهمية المغرب. هالبلد بحترمو من شمالو لجنوبو لصحرائو وما في شي بيخليني إختلف مع شعبو الطيب بشوفكن قريبا".

وانتشر في مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاغ بعنوان # إليسا غير مرحب بها في المغرب، بعد أن أبدت إعجاب بصورة لخريطة تظهر دولة المغرب بدون صحراء ما أثار غضب الكثيرين.

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