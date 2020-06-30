أليسا ترد على الانتقادات التي طالتها بسبب خارطة المغرب

ردت الفنانة اللبنانية إليسا على الانتقادات التي طالتها في مواقع التواصل الاجتماعي بسبب موقفها حيال خارطة المغرب.

وأوضحت إليسا موقفها عبر حسابها في "تويتر" قائلة: "مرات بعمل لايك لفكرة، لنكتة لصورة، ما بيكون مقصود فيها الاستخفاف بحدا. ومن كم يوم نشرو كلام عم ثور مع خريطة الدول العربية، ما دققت بكل بلد، وبعض الناس اعتبرو بالصورة في تقليل من أهمية المغرب. هالبلد بحترمو من شمالو لجنوبو لصحرائو وما في شي بيخليني إختلف مع شعبو الطيب بشوفكن قريبا".

مرات بعمل لايك لفكرة، لنكتة لصورة، ما بيكون مقصود فيها الاستخفاف بحدا. ومن كم يوم نشرو كلام عم ثور مع خريطة الدول العربية، ما دققت بكل بلد، وبعض الناس اعتبرو بالصورة في تقليل من أهمية المغرب. هالبلد بحترمو من شمالو لجنوبو لصحرائو وما في شي بيخليني إختلف مع شعبو الطيب بشوفكن قريبا — Elissa (@elissakh) June 29, 2020

وانتشر في مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاغ بعنوان # إليسا غير مرحب بها في المغرب، بعد أن أبدت إعجاب بصورة لخريطة تظهر دولة المغرب بدون صحراء ما أثار غضب الكثيرين.

الإعلام يتحدث عن الهاشتاق الذي تم اطلاقه ..🙂#إليسا_غير_مرحب_بها_في_المغربpic.twitter.com/zTnfS6xX7n — العالمي ولد المغرب (@weldmagh) June 27, 2020

بلادي خط أحمر و أنا كمغربية حرة ما يشرفنيش نشوف فبلادي واحدة منافقة و ما كتآمنش بوحدتنا الترابية و دائما كتسيء لبلادي من خلال لايكاتها لتويتات ضد المغرب ✌✌ #إليسا_غير_مرحب_بها_في_المغرب



#إليسا_غير_مرحب_بها_في_المغربpic.twitter.com/I4MvyMwyjd — maryam mery (@maryamm98304710) June 23, 2020