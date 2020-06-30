أليسا ترد على الانتقادات التي طالتها بسبب خارطة المغرب
ردت الفنانة اللبنانية إليسا على الانتقادات التي طالتها في مواقع التواصل الاجتماعي بسبب موقفها حيال خارطة المغرب.
وأوضحت إليسا موقفها عبر حسابها في "تويتر" قائلة: "مرات بعمل لايك لفكرة، لنكتة لصورة، ما بيكون مقصود فيها الاستخفاف بحدا. ومن كم يوم نشرو كلام عم ثور مع خريطة الدول العربية، ما دققت بكل بلد، وبعض الناس اعتبرو بالصورة في تقليل من أهمية المغرب. هالبلد بحترمو من شمالو لجنوبو لصحرائو وما في شي بيخليني إختلف مع شعبو الطيب بشوفكن قريبا".
مرات بعمل لايك لفكرة، لنكتة لصورة، ما بيكون مقصود فيها الاستخفاف بحدا. ومن كم يوم نشرو كلام عم ثور مع خريطة الدول العربية، ما دققت بكل بلد، وبعض الناس اعتبرو بالصورة في تقليل من أهمية المغرب. هالبلد بحترمو من شمالو لجنوبو لصحرائو وما في شي بيخليني إختلف مع شعبو الطيب بشوفكن قريبا— Elissa (@elissakh) June 29, 2020
وانتشر في مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاغ بعنوان # إليسا غير مرحب بها في المغرب، بعد أن أبدت إعجاب بصورة لخريطة تظهر دولة المغرب بدون صحراء ما أثار غضب الكثيرين.
الإعلام يتحدث عن الهاشتاق الذي تم اطلاقه ..🙂#إليسا_غير_مرحب_بها_في_المغربpic.twitter.com/zTnfS6xX7n— العالمي ولد المغرب (@weldmagh) June 27, 2020
صــورة مـن مــوقـــع Google Map الـــعــــالــــمــــــي 😙✌️#اليسا_غير_مرحب_بها_في_المغرب@elissakhpic.twitter.com/zTTfIZwXwE— The Algerian Bylka ⵣ 🇩🇿 (@KakoBylka) June 23, 2020
بلادي خط أحمر و أنا كمغربية حرة ما يشرفنيش نشوف فبلادي واحدة منافقة و ما كتآمنش بوحدتنا الترابية و دائما كتسيء لبلادي من خلال لايكاتها لتويتات ضد المغرب ✌✌ #إليسا_غير_مرحب_بها_في_المغرب— maryam mery (@maryamm98304710) June 23, 2020
#إليسا_غير_مرحب_بها_في_المغربpic.twitter.com/I4MvyMwyjd