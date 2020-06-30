بدء استخدام عقار ريمديسيفير لعلاج مرضى كورونا في مصر

أعلنت وزيرة الصحة والسكان المصرية، هالة زايد، بدء استخدام عقار "ريمديسفير" لعلاج بعض الحالات من مصابي فيروس كورونا في مصر، وفقا لضوابط يتم تحديدها من قبل الأطباء.

إقرأ المزيد

وأكدت الوزيرة، اليوم الثلاثاء، على أنه سيتم توفير دفعات متتالية من هذا الدواء خلال المرحلة المقبلة.

وكشفت أنه تم تشكيل لجنة فنية لإدراة ملف التبرعات الواردة إلى وزارة الصحة والسكان، والجهات التابعة لها، موضحة أن مهام اللجنة إدارة ملف التبرعات وتحديد أوجه الصرف بناء على الاحتياجات الفعلية.

وأضافت هالة زايد أن اللجنة ستضم عضوين ممثلين عن وزارة التنمية المحلية، للتنسيق مع المحافظات ومديريات الشؤون الصحية، لتوحيد الرؤى لتعظيم الاستفادة من أوجه الصرف، بما يحقق الاستخدام الأمثل للتبرعات وتحصيل مردودها بتقديم أفضل خدمة طبية لجميع المرضى.

المصدر: اليوم السابع