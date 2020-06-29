مصدر في "الصحة" المصرية: ثمة توجه لفض بعض مستشفيات الحجر في المحافظات

كشف مصدر في وزارة الصحة والسكان المصرية، اليوم الاثنين، أن هناك توجها لفض عدد من مستشفيات العزل المخصصة لمصابي فيروس كورونا بالمحافظات، لتعود إلى خدمة الحالات المرضية العادية.

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وأوضح المصدر أن هذا التوجه يأتي في إطار خطة "التعايش مع فيروس كورونا"، التي أعلنت عنها الدولة، وأن تطبيق الأمر بدأ في مستشفيي النجيلة والجمهورية.

من جانبه، أعلن الدكتور محمد علي، مدير مستشفى النجيلة المركزي، عن بدء إخلاء المستشفى من المصابين بفيروس كورونا، والبالغ عددهم 34 حالة، ونقلهم بسيارات الإسعاف المجهزة إلى نزل الشباب بمرسى مطروح ومستشفى العجمي بالإسكندرية.

وقال مدير المستشفى إنه تواصل مع أسرتين لتسليمهما جثماني حالتين توفيتا جراء الفيروس، منوها بأن إجمالي الوفيات بالمستشفى بلغ 36 حالة منذ تخصيصه للعزل الطبي لمصابي كورونا.

وأضاف: "تم إسناد أعمال التطوير لإحدى شركات المقاولات الكبرى، وذلك لرفع كفاءة البنية التحتية للمستشفى وإجراء جميع أعمال الصيانة اللازمة بها، تمهيدا لاستقبال الحالات المرضية العادية في جميع التخصصات".

ناصر حاتم

المصدر: RT