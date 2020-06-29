العراق.. الحشد الشعبي يفتتح مستشفى بـ 200 سرير لعلاج المصابين بكورونا (صور)

افتتحت هيئة الحشد الشعبي في العراق، اليوم الاثنين، مستشفى خاصا للعزل الصحي ببغداد بسعة 200 سرير، خصص للحالات المتوسطة والشديدة من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وقال رئيس الهيئة، فالح الفياض، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الصحة العراقي، حسن التميمي، إن "طبابة الحشد ستبقى ساندة وداعمة لوزارة الصحة لتجاوز أزمة كورونا، وهناك إمكانية لإنشاء مستشفيات ذات 400 سرير في الفترة المقبلة".

الموقع الرسمي للحشد الشعبي في العراق

الموقع الرسمي للحشد الشعبي في العراق

الموقع الرسمي للحشد الشعبي في العراق

وأضاف أن "طبابة الحشد كانت كتفا إلى كتف مع الكوادر الصحية منذ تأسيسها وقدم الجانبان كل ما يستطيعان خلال المعارك مع داعش وأيضا في مرحلة مواجهة فيروس كورونا، وهذا التعاون سيبقى مستمرا ومتطورا لدفع كل الأخطار عن المواطنين والتخفيف عن كاهلهم".

وأشار الفياض إلى وجود "توجه لدى الحشد بإنشاء مستشفيات بـ 400 سرير استكمالا لجهود دعم القطاع الصحي في مختلف المحافظات".

المصدر: RT