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مركز حميميم: إرهابيو "النصرة" قصفوا بلدات في إدلب واللاذقية

أخبار العالم العربي

مركز حميميم: إرهابيو
Reuters KEMAL ASLAN
صورة من الأرشيف
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أعلن المركز الروسي للمصالحة في سوريا عن قصف عناصر تنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي لعدد من البلدات في محافظتي إدلب واللاذقية بسوريا خلال اليوم الأخير.

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وجاء في بيان لرئيس المركز الروسي اللواء البحري ألكسندر شيربيتسكي، اليوم الاثنين، أنه تم تسجيل حالتي قصف في محافظة إدلب و3 حالات قصف في محافظة اللاذقية من قبل عناصر "جبهة النصرة".

وأكد شيربيتسكي عدم تسجيل أي حالات قصف من قبل التشكيلات المسلحة الموالية لتركيا في منطقة خفض التصعيد بإدلب خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

المصدر: نوفوستي

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