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الدفاعات الروسية والسورية تسقط طائرتين مسيّرتين قرب حميميم

أخبار العالم العربي

الدفاعات الروسية والسورية تسقط طائرتين مسيّرتين قرب حميميم
Globallookpress Yang Zhen
صورة من الأرشيف
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أعلن المركز الروسي للمصالحة في سوريا، عن إسقاط طائرتين مسيرتين بالقرب من قاعدة حميميم الجوية الروسية في سوريا مساء أمس الاثنين.

وقال رئيس المركز الفريق البحري ألكسندر شيربيتسكي في بيان له اليوم الثلاثاء، إن وسائل الدفاع الجوي الروسي رصدت في حوالي الساعة 22:30 مساء الاثنين طائرات مسيرة اقتربت من قاعدة حميميم ومدينة جبلة بريف اللاذقية.

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وأضاف أن المضادات الجوية الروسية والسورية أسقطت طائرتين مسيرتين بتجهيز قتالي، أطلقهما المسلحون.

وأكد المركز الروسي عدم وقوع أي خسائر أو أضرار، مشيرا إلى أن القاعدة الروسية تعمل بنظامها الاعتيادي.

وكانت وسائل الإعلام السورية قد أفادت أمس الاثنين بتصدي الدفاعات الجوية لطائرات مسيرة معادية قرب مدينة جبلة بريف اللاذقية.

المصدر: نوفوستي

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