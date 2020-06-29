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السيسي يحرج وزير الأوقاف على الهواء

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السيسي يحرج وزير الأوقاف على الهواء
Reuters
السيسي
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أحرج الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وزير الأوقاف في بلاده، محمد مختار جمعة على الهواء خلال افتتاح مشروعات قومية في مصر، خلال الحديث عن نقل بعض التجار من سوق الخميس.

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وخلال حديث رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة المصرية اللواء إيهاب الفار، عن نقل 450 تاجرا من سوق الخميس بالمطرية، بالتنسيق مع وزارة الأوقاف، قال الرئيس المصري: "الدكتور مختار جاي على الحتة بتاعت الغلابة متمسك بالـ3 شهور مقدم في إشارة للمحال التابعة لهيئة الأوقاف بمنطقة سوق المطرية وفيه ناس عنده واخدين أراض زراعية، ومش بيدفعوا فلوس".

وقال الفار، إنه سيتم نقل 700 تاجر آخرين من منطقة سوق الخميس، بالتعاون مع محافظ القاهرة.

وافتتح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عدد من المشروعات القومية، اليوم الاثنين، تشمل، تطوير منطقة شرق القاهرة، وقصر البارون بعد ترميمه، ومطاري سفنكس والعاصمة.

المصدر: وسائل إعلام مصرية

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