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السيسي يفتتح مشروعات ضخمة في مصر

أخبار العالم العربي

السيسي يفتتح مشروعات ضخمة في مصر
Reuters
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
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أعلنت وسائل الإعلام المصرية، أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وصل إلى مجمع الجلاء للقوات المسلحة لافتتاح عدد من المشروعات التنموية والقومية.

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وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية في مصر بسام راضي، إن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، يفتتح صباح اليوم الاثنين 29 يونيو، مجموعة من المشروعات.

وأوضح راضي أن المشروعات التي يفتتحها الرئيس تشمل، تطوير منطقة شرق القاهرة، وقصر البارون بعد ترميمه، ومطاري سفنكس والعاصمة.

وقالت وسائل الإعلام المصرية إن افتتاحات اليوم الاثنين، شهدت عرض فيلم "نقلة حضارية"، من إنتاج إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة، حيث استعرض الفيلم أهم الافتتاحات ومنها مطار سفنكس، وكذلك مطار العاصمة، وعدد من المشاريع السياحية مثل قصر البارون.

المصدر: وسائل إعلام مصرية

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