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الأردن.. إيقاف عناصر أمنية اعتدت على شاب بالضرب أثناء اعتقاله (فيديو)

أخبار العالم العربي

الأردن.. إيقاف عناصر أمنية اعتدت على شاب بالضرب أثناء اعتقاله (فيديو)
Reuters
أرشيف
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أوقفت مديرية الأمن العام في الأردن، عددا من أفرادها، بعد ارتكابهم تجاوزات أثناء اعتقالهم أحد الأشخاص بمحافظة جرش شمال العاصمة عمان.

وأمر مدير الأمن العام اللواء الركن حسين الحواتمة، بتوقيف عدد من رجال الأمن العام في مركز إصلاح وتأهيل الشرطة ممن ظهروا في مقطع فيديو جرى تداوله أثناء قيامهم بإلقاء القبض على أحد الأشخاص، بحسب الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام عامر السرطاوي.

وقال السرطاوي، في بيان الاثنين، إن مدير الأمن العام أمر بتوقيف عدد من رجال الأمن العام في مركز إصلاح وتأهيل الشرطة ممن ظهروا في مقطع الفيديو الذي جرى تداوله أثناء قيامهم بإلقاء القبض على شخص أشهر أداة حادة عليهم، وحاول إيذاءهم في محافظة جرش، وفتح تحقيق معهم، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية بحقهم لما قاموا به من تجاوزات أثناء عملية إلقاء القبض.

وأكد أن مديرية الأمن العام مستمرة في أداء مهامها بمهنية وشفافية ضمن إطار القانون، واحترام حقوق الإنسان؛ تنفيذا لرسالتها الأمنية والإنسانية النبيلة، وأن أي تجاوز للقانون يوجب المساءلة القانونية.

وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر عددا من رجال الأمن وهم ينهالون بالهروات على أحد الأشخاص وسط الشارع العام.

المصدر: www.almamlakatv.com

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