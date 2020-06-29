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شبيه السلطان قابوس يثير ضجة في سلطنة عمان (صور+ فيديو)

أخبار العالم العربي

شبيه السلطان قابوس يثير ضجة في سلطنة عمان (صور+ فيديو)
السلطان قابوس
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تفاعل رواد مواقع التواصل الإجتماعي في سلطنة عمان مع صور ومقاطع فيديو متداولة لمواطن يشبه السلطان الراحل، قابوس بن سعيد، بدرجة كبيرة جدا.

وأثار المواطن العماني، منصور بن خلفان الفوري، وهو كما يقولون "نسخة طبق الأصل من السلطان قابوس"، جدلا في صفوف العمانيين، نظرا للشبه الكبير بينه وبين السلطان الراحل، خاصة في الفترة الأخيرة قبل وفاته.

وكان قابوس بن سعيد بن تيمور بن فيصل بن تركي بن سعيد بن سلطان بن أحمد بن سعيد آل بو سعيدي، السلطان التاسع لسلطنة عمان والحاكم الثاني عشر لأسرة آل بو سعيد.

وهو صاحب أطول فترة حكم بين الحكام العرب، والثالث في العالم حتى وفاته في العاشر من يناير 2020، عن عمر ناهز الـ79 عاما.

المصدر: RT

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