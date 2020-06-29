مجلس النواب الليبي: روسيا اتخذت موقفا جادا لعودة ليبيا كما كانت

نقلت وكالة أنباء "سبوتنيك" عن أحميدة حومة، النائب الثاني لرئيس مجلس النواب الليبي المتمركز في بنغازي، تأكيده أن روسيا اتخذت موقفا جادا من أجل عودة ليبيا كما كانت.

ولفت المسؤول في البرلمان الليبي إلى أن "موسكو تدعم كل الجهود الرامية إلى وقف إطلاق النار" في ليبيا.

وقال حومة في مقابلة بالخصوص: "نحن نقدر وندعم الجهود الروسية، روسيا لم تترك ليبيا للعابثين وإنما وقفت وقفة جادة.. ونحن لمسناه من المسؤولين في روسيا، وقفة جادة وحقيقية وصادقة لعودة ليبيا كما كانت، لتأخذ مكانها بين الدول".

وتابع النائب الثاني لرئيس مجلس النواب الليبي تصريحه مشيرا إلى أن "روسيا تدعم كل الجهود التي ترمي إلى وقف إطلاق النار، والعودة إلى العملية السياسية، فهي ستكون داعما لنا في مجلس الأمن وفي اجتماعات الدول الثماني أو العشرين، وما إلى هنالك من اجتماعات".

من جهة أخرى، دعا حومة الولايات المتحدة إلى القيام بدور أكبر في ليبيا، معربا عن ثقته في قدره واشنطن على التأثير في مواقف الدول المنخرطة في الأزمة الليبية.

كما لفت المسؤول في البرلمان الليبي إلى أن: "الدور الأمريكي لم يكن واضحا بالنسبة لليبيا"، ورأى أن على واشنطن "أن تلعب دورا أكبر على صعيد الأزمة الليبية، وخصوصا فيما يتعلق بوقف إطلاق النار"، وذلك لأنها "تمتلك القدرة على التأثير على العديد من الدول المتداخلة في الأزمة الليبية والمساهمة في وقف إطلاق النار والعودة إلى العملية السياسية".

المصدر: سبوتنيك