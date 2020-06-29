الديوان الأميري الكويتي: الدويلة تقوّل وافترى على أمير البلاد

نفى الديوان الأميري الكويتي، يوم الأحد، صحة تصريحات للنائب السابق في مجلس الأمة مبارك الدويلة، واصفا تلك التصريحات بأنها محض افتراء على أمير البلاد.

وأكد وزير شؤون الديوان الأميري، الشيخ علي جراح الصباح، عدم صحة ما جاء في لقاء مبارك الدويلة مع برنامج "حديث البلد" مع الإعلامي محمد طلال السعيد، بتاريخ 23 يونيو، وما ادعاه في تغريدة له بتاريخ 25 من الشهر ذاته، من أنه نقل لأمير البلاد، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، ما دار بينه وبين الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي، وبأن أمير دولة الكويت قد طلب منه في حينه إبلاغ ذلك للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز.

وأشار الشيخ علي جراح الصباح إلى أن تلك الادعاءات "محض تقوّل وافتراء على المقام السامي".

وشدد على أنه لا يجوز أن ينسب لأمير البلاد أي حديث أو قول سواء في مقالة أو لقاء دون الحصول على موافقة رسمية وصريحة من الديوان الأميري بذلك.

وأضاف أن الديوان الأميري يحذر من اللجوء إلى مثل هذه الأساليب التي توقع فاعلها تحت طائلة المساءلة القانونية.

الديوان الأميري: ما جاء في لقاء مبارك الدويلة مع برنامج حديث البلد مع الإعلامي محمد طلال السعيد بتاريخ 23 - 6 - 2020 وما أدعاه في تغريدة له بتاريخ 25 - 6 – 2020 غير صحيح البته ومحض تقول وافتراء على المقام السامي#كونا#الكويت — كـــــــــــونا KUNA (@kuna_ar) June 28, 2020

الديوان الأميري: لا يجوز أن ينسب لسمو أمير البلاد أي حديث أو قول سواء في مقالة أو لقاء دون الحصول على موافقة رسمية وصريحة من الديوان ونحذر من اللجوء إلى مثل هذه الأساليب التي توقع فاعلها تحت طائلة المساءلة القانونية#كونا#الكويت — كـــــــــــونا KUNA (@kuna_ar) June 28, 2020

وزير الديوان الأميري: ما ادعاه الدويلة غير صحيح البتة ومحض تقول وافتراء على المقام السامي https://t.co/xMjKclW2bt#كونا#الكويت — كـــــــــــونا KUNA (@kuna_ar) June 28, 2020

وكان النائب السابق في مجلس الأمة والقيادي في "الحركة الدستورية الإسلامية" (حدس)، مبارك الدويلة، قد قال في تعليق على التسجيل المسرب له مع الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، إن اللقاء تم بعلم وزارة الخارجية الكويتية التي حصلت على تفاصيل اللقاء منه.

وقال الدويلة عبر حسابه في موقع "تويتر": "لم تكن سرية بل كانت بعلم الخارجية الكويتية وكانت بهدف التوصل لاتفاق سلام بين الاسود الحرة والخرطوم والذي تحقق في 10 - 2006، بحضور الشيخ ناصر صباح الأحمد ممثلا عن الحكومة الكويتية".

1- زيارتي مع الاخ الكبير فايز البغيلي للقذافي والبشير لم تكن سرية بل كانت بعلم الخارجية الكويتية وكانت بهدف التوصل لاتفاق سلام بين الاسود الحرة والخرطوم والذي تحقق في 2005/10 بحضور الشيخ ناصر صباح الاحمد ممثلاً عن الحكومة الكويتية/يتبع — مبارك الدويلة (@Duwailah1954) June 24, 2020

وذكر الدويلة تفاصيل اللقاء قائلا: "في لقائنا مع القذافي حدث حوار نقلت تفاصيله في حينها للشيخ صباح الذي طلب مني إبلاغ الملك سلمان به وتم ذلك في نفس اليوم حيث طرح القذافي فكرة استخدام القبائل لزعزعة أمن الخليج! وقد اضطررنا لمجاراته في حديثه لطمأنته ومعرفة ما وراءه، وبصراحة لم نجرؤ على معارضته ونحن معه بالخيمة!!".

2- في لقائنا مع القذافي حدث حوار نقلت تفاصيله في حينها للشيخ صباح الذي طلب مني ابلاغ الملك سلمان به وتم ذلك في نفس اليوم حيث طرح القذافي فكرة استخدام القبائل لزعزعة أمن الخليج ! وقد اضطررنا لمجاراته في حديثه لطمأنته ومعرفة ماوراءه وبصراحه لم نجرؤ على معارضته ونحن معه بالخيمة!! — مبارك الدويلة (@Duwailah1954) June 24, 2020

وأكد الدويلة أنه أخبر أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح بتفاصيل الاجتماع وما حدث من مجاراة للقذافي في حديثه في ذات اليوم، والذي طلب منه بدوره إخبار الملك سلمان، الذي كان أميرا للرياض آنذاك، بسبب علاقته الشخصية القوية به.

4- توضيح /

طلب مني سمو الشيخ صباح ابلاغ الملك سلمان عندما كان أميرا لمنطقة الرياض لعلاقتي الخاصة التي كانت تربطني به في تلك الفترة

والحمدلله كلاهما على قيد الحياة سائلاً المولى عز وجل أن يمد في أعمارهما — مبارك الدويلة (@Duwailah1954) June 24, 2020

وختم الدويلة حديثه قائلا: "ليس من عادتي أن أرد على تافه، خاصة إذا كان من نكرة أو خائن لبلده أو بائع كرامته لجهات أخرى، ومثلي لا يحتاج لإثبات ولائه لوطنه وولاة أمره".

3- ليس من عادتي أن أرد على تافه خاصة اذا كان من نكره أو خائن لبلده أو بائع كرامته لجهات اخرى !

ومثلي لايحتاج الى اثبات ولائه لوطنه وولاة أمره كما ان حبنا وولاءنا للمملكة وولاة أمرها لاتغطيه الشمس

ان من يتابع خطاباتي للجماهير في كل المناسبات التي أحضرها بالمملكة يدرك هذه الحقيقة — مبارك الدويلة (@Duwailah1954) June 24, 2020

المصدر: كونا + "تويتر"