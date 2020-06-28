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سوريا.. إغلاق أشهر ساحات مدينة حلب وفرض عقوبات بسبب كورونا

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سوريا.. إغلاق أشهر ساحات مدينة حلب وفرض عقوبات بسبب كورونا
Facebook@Alpcity1
إغلاق ساحات عامة في مدينة حلب السورية
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اتخذت محافظة حلب السورية إجراءات عدة لمواجهة تفشي فيروس كورونا، بينها إغلاق ساحات رئيسية وفرض عقوبات مشددة بحق مخالفي القيود الصحية.

وفي اجتماع ضم مسؤولي المحافظة، وجاء بعد يوم على تسجيل أول حالة وفاة بالفيروس في المدينة، قررت المحافظة إغلاق ساحة سعد الله الجابري ومحيط قلعة حلب، وكورنيش الإذاعة، إضافة إلى عدد من الساحات، "حفاظا على السلامة العامة"، كما ذكرت صفحة مجلس مدينة حلب.

سوريا.. إغلاق أشهر ساحات مدينة حلب وفرض عقوبات بسبب كورونا
Facebook@Alpcity1
إغلاق ساحات عامة في مدينة حلب السورية
سوريا.. إغلاق أشهر ساحات مدينة حلب وفرض عقوبات بسبب كورونا
Facebook@Alpcity1
إغلاق ساحات عامة في مدينة حلب السورية

وقررت المحافظة كذلك إلزام العاملين في المطاعم بارتداء الكمامات والقفازات، والتخلص من نفايات المطاعم بشكل يومي، والالتزام بالتعقيم اللازم. كما كلفت السلطات الدوائر المعنية لمراقبة الأسواق والمطاعم ومحلات الأطعمة، "واتخاذ العقوبات المشددة بحق المخالفين للاشتراطات الصحية".

وسمحت المحافظة برفع نسبة الإشغال في المنشآت السياحية من 30 إلى 5% مع استمرار منع تقديم الأراكيل.

وكانت وزارة الصحة السورية أعلنت، يوم السبت، تسجيل أول وفاة في حلب وهي حالة رجل سبعيني توفي في مشفى حلب الجامعي بعد إصابته بفيروس كورونا، وأشارت الوزارة إلى أنه كان يعاني قصورا في القلب واختلاطات سكر.

أسامة يونس

المصدر: RT

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