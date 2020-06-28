 الوفيات بكورونا في البحرين بلغت 82 حالة بعد تسجيل 4 وفيات جديدة منذ أمس

أعلنت وزارة الصحة في البحرين، اليوم الأحد، وفاة 4 حالات بفيروس كورونا المستجد، إحداها لمواطن يبلغ من العمر 44 عاما، وبذلك يرتفع إجمالي الوفيات بسبب هذا المرض، إلى 82 حالة.

وفي فجر اليوم، أعلنت الصحة البحرينية، تسجيل 462 حالة جديدة منها 233 حالة لعمالة وافدة، و229 حالة لمخالطين لحالات قائمة​​​.

كما تعافت من مرض كوفيد-19، 644 حالة إضافية، ليصل العدد الإجمالي للحالات المتعافية إلى 19781 حالة.

وبلغ عدد الحالات القائمة التي يتطلب وضعها الصحي تلقي العلاج، 78 حالة، منها 42 حالة تحت العناية، في حين أن 5366 حالة في وضع مستقر حاليا؛ ووصل إجمالي الحالات في البحرين إلى 25267 حالة.

وتأتي البحرين في المركز الثامن عربيا والمركز الـ 47 عالميا، بحسب قائمة الإصابات بـ "كوفيد 19" وفقا لموقع "وورلد ميترز انفو".

المصدر: سبوتنيك





