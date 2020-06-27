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مصر.. وصول 7 رحلات طيران تقل 1040 عاملا مصريا من العالقين في الكويت

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مصر.. وصول 7 رحلات طيران تقل 1040 عاملا مصريا من العالقين في الكويت
Facebook/صفحة وزارة القوى العاملة المصرية
وزير القوى العاملة المصري، محمد سعفان
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أعلنت وزارة القوى العاملة المصرية، اليوم السبت، عن وصول 7 رحلات طيران من الكويت، تقل 1040 عاملا مصريا من العالقين في هذا البلد.

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وأورد بيان للوزارة أن وزير القوى العاملة، محمد سعفان، تلقى تقريرا عاجلا، اليوم السبت، من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بسفارة مصر بالكويت، وذلك في إطار متابعته "أحوال العمالة المصرية في دول العمل بعد انتشار فيروس كورونا المستجد".

مصر.. وصول 7 رحلات طيران تقل 1040 عاملا مصريا من العالقين في الكويت
صفحة وزارة القوى العاملة المصرية على "فيسبوك"
رحلات المغادرة من مطار الكويت

وأوضح المكتب في تقريره أن مطار الكويت يشهد حركة مغادرة لنحو 17 رحلة طيران تحمل على متنها 2415 راكبا إلى مطارات 4 دول، هي مصر والهند ونيبال وقطر، ومن بينها 7 رحلات إلى مصر تقل 1040 عاملا من العالقين.

وأوضح هيثم سعد الدين، المتحدث باسم وزارة القوى العاملة، أن هذه الرحلات تصل إلى 3 مطارات مصرية هي مطارات القاهرة وسوهاج وأسيوط.

ناصر حاتم

المصدر: RT

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