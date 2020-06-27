السودان.. 174 إصابة بفيروس كورونا و13 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية

أعلنت وزارة الصحة السودانية، اليوم السبت، عن تسجيل 174 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، و13 حالة وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وبحسب أرقام وزارة الصحة ارتفعت حصيلة تفشي فيروس كورونا إلى 9257 إصابة، و572 حالة وفاة، فيما بلغ عدد المتعافين منذ بدء تفشي الفيروس 4014 شخصا.

وتعتبر العاصمة الخرطوم أكثر المناطق تضررا من تفشي الوباء حيث سجلت خلال الساعات الـ24 الماضية 117 إصابة، و5 حالات وفاة.

المصدر: سونا