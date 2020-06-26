العراق.. الأذان يُرفع من جديد من جامع النوري الذي أعلن البغدادي "خلافته" منه

رُفع صوت الآذان من جديد في جامع النوري الكبير بمدينة الموصل شمالي العراق، وهو الجامع الذي أعلن فيه زعيم تنظيم "داعش" السابق، أبو بكر البغدادي، "خلافته" منه.

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ونشرت وزارة الثقافة وتنمية المعرفة الإماراتية التي تتبنى مشروع إعادة إحياء الجامع على حسابها في تويتر: "لأول مرة منذ تدميره، الآذان يعلو من جديد في الجامع النوري ومنارته الحدباء التي ستزين سماء الموصل قريبا".

لأول مرة منذ تدميره… الآذان يعلو من جديد في الجامع النوري ومنارته الحدباء التي ستزين سماء الموصل قريباً@UNESCOIraq@UNESCOarabicpic.twitter.com/y9OQSnalzG — وزارة الثقافة وتنمية المعرفة (@mckduae) June 26, 2020

وتابعت الوزارة: "قبل ثلاث سنوات دمر الجامع النوري ومنارته الحدباء، واليوم تسير عملية إعادة بنائه وفق المخطط بأيد عراقية وبدعم من دولة الإمارات ليعود الجامع منارة إشعاع ثقافي وجسرا معرفيا يعبر عن تسامح مدينة الموصل".

وفي عام 2014، أعلن زعيم تنظيم "داعش" السابق، أبو بكر البغدادي خلافته من الجامع الذي لاقى شهرة عالمية بسبب تلك الأحداث، وعندما بدأت العمليات العسكرية لتحرير الموصل، عام 2017، فجره التنظيم مع بدء تقدم قوات مكافحة الإرهاب منه.

وآنذاك قال رئيس الحكومة العراقية الأسبق، حيدر العبادي، إن "تفجير عناصر تنظيم الدولة للمسجد ومنارته هو إعلان رسمي لهزيمتهم".

وبني جامع النوري الكبير في الموصل في القرن السادس الهجري، ويتميز بمنارته الحدباء ومحرابه المحفوظ في متحف القصر العباسي ببغداد، وبني بأمر من السلطان نور الدين زنكي في القرن السادس الهجري الموافق لـ1172م، ويعتبر ثاني مسجد يتم بناؤه في الموصل بعد الجامع الأموي، وأعيد إعماره عدة مرات كانت آخرها عام 1363هـ الموافق لـ1944 للميلاد.

المصدر: RT