المغرب يسجل 295 إصابة جديدة بكورونا ووفاة واحدة

أعلنت وزارة الصحة المغربية عن تسجيل 295 إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالة وفاة واحدة خلال اليوم الأخير.

ووصل إجمالي عدد المصابين بكورونا في المملكة، اليوم الجمعة، إلى 11633 شخصا، وحصيلة الوفيات 218 حالة منذ بدء انتشار الوباء في البلاد.

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وتشير المعطيات الرسمية أيضا إلى شفاء 156 شخصا من المرض، ليصل بذلك إجمالي عدد المتعافين إلى 8656 شخصا.

ودعت وزارة الصحة المواطنين إلى الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية لمنع انتشار الفيروس.

المصدر: وسائل إعلام مغربية