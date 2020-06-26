سوريا.. الإعلان عن حصيلة الإصابات بكورونا في أنحاء البلاد

أعلنت وزارة الصحة السورية، اليوم الجمعة، أن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في البلاد بلغت 254 إصابة، عقب تسجيل 12 إصابة جديدة بالفيروس.

وأشارت الوزارة إلى أن مجموع حالات الشفاء التي تم تسجيلها بلغ 96 شفاء، فيما تم تسجيل 7 حالات وفاة في عموم البلاد.

وأعلنت سوريا، أمس الخميس، عن تسجيل 11 إصابة بإجمالي 242 حالة، من دون تسجيل أي حاة وفاة.

وتم تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا في سوريا في الثاني والعشرين من مارس الماضي، لشخص قادم من خارج البلاد، في حين تم تسجيل أول حالة وفاة في الـ29 من الشهر ذاته.

المصدر: "سانا"