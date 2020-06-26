السفارة الأمريكية في ليبيا تصدر بيانا بخصوص المناقشات حول الميليشيات المسلحة في البلاد

قالت السفارة الأمريكية في ليبيا إن مسؤولين في الإدارة الأمريكية اجتمعوا يوم 24 يونيو مع وزير داخلية "حكومة الوفاق" فتحي باشاغا، لاستئناف المناقشات حول تسريح الميليشيات المسلحة.

وأضافت السفارة في بيان يوم الجمعة، أن نهاية حصار العاصمة طرابلس خلق فرصة جديدة وضرورية لمخاطبة الميليشيات في غرب وشرق ليبيا، كجزء من استمرار تواصل الولايات المتحدة مع جميع الأطراف.

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وأشارت إلى أن المسؤولين الأمريكيين سيعقدون محادثة مع ممثلي الجيش الوطني الليبي الذي يقوده المشير خليفة حفتر.

وأفادت السفارة الأمريكية في بيانها، بأن الطرفين أكدا على ضرورة تمتع جميع المواطنين الليبيين بحماية قوات أمن مؤهلة وتخضع للمساءلة، خالية من الأخطار التي تشكلها الميليشيات والجماعات المسلحة والمقاتلون الأجانب.

وأطلع وفد وزارة داخلية "حكومة الوفاق" الجانب الأمريكي على جهوده لتعزيز الأمن وبرنامج لنزع سلاح الميليشيات وتسريحها وإعادة دمجها، بالإضافة إلى العمل الجاري لتحييد الذخائر غير المنفجرة في منطقة طرابلس.

وشدد الوفد الأمريكي على معارضته لجميع التدخلات الأجنبية في ليبيا، كما ناقش ضرورة وقف فوري لإطلاق النار والعودة إلى المفاوضات الأمنية والسياسية التي تشرف عليها الأمم المتحدة.

In a June 24 virtual discussion w/ the MOI on militia demobilization, the U.S. stressed opposition to all foreign intervention in #Libya & discussed the imperative of an immediate ceasefire and return to UN-facilitated security and political negotiations. https://t.co/A1YNdXzNBh — U.S. Embassy - Libya (@USAEmbassyLibya) June 26, 2020

المصدر: RT