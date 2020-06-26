محمد علي الحوثي: أبواب ميناء الحديدة مفتوحة وعلى غريفيث التواصل مع الخارجية الأمريكية

علق القيادي في جماعة أنصار الله باليمن، محمد علي الحوثي، يوم الجمعة، على مناشدة وجهها المبعوث الأممي مارتن غريفيث، من أجل السماح بدخول السفن إلى ميناء الحديدة ودفع رواتب الموظفين.

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وقال الحوثي وهو عضو المجلس السياسي الأعلى المشكل من "أنصار الله" في صنعاء، في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر": "نقول للمبعوث أبواب ميناء الحديدة (غرب اليمن) مفتوحة والسفن المحاصرة حاصلة على تصاريح من لديكم".

وأضاف "من يمنع دخول السفن، بحرية العدوان الأمريكي البريطاني السعودي الإماراتي"​​​.

ودعا الحوثي، المبعوث الأممي إلى "التواصل بالخارجية الأمريكية والحديث معها فهي من تملك الصلاحيات بدلا من المناشدة"، معتبرا "مناشدة من لا يحاصر هفوة في غير محلها".

نقول للمبعوث أبواب ميناء الحديدة مفتوحة والسفن المحاصرة حاصلة على تصاريح من لديكم ومن يمنع دخول السفن بحرية العدوان الأمريكي البريطاني السعودي الإماراتي

ومناشدة من لا يحاصر هفوة في غير محلها وعليك بدلا من المناشدة التواصل بالخارجية الأمريكية والحديث معها فهي من تملك الصلاحيات — محمد علي الحوثي (@Moh_Alhouthi) June 26, 2020

وكان غريفيث، أطلق في وقت سابق اليوم، عبر حسابه في "تويتر"، مناشدة إلى الحكومة ‎اليمنية و"أنصار الله" لـ "المشاركة بشكل بناء وسريع في سعيي للسماح للسفن بالدخول إلى ميناء الحديدة واستخدام الإيرادات لدعم رواتب موظفي القطاع العام".

وشدد المبعوث الأممي على ضرورة إيجاد حل يعلي مصالح الشعب اليمني.

المصدر: RT