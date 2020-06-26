وفاة ممثل عراقي مشهور بعد إصابته بفيروس كورونا

أعلنت نقابة الفنانين العراقيين، اليوم الجمعة، وفاة الممثل العراقي القدير مناف طالب، بعد أيام على إصابته بفيروس كورونا.

ومناف طالب ممثل عراقي ولد عام 1940 في مدينة الكوت جنوبي شرق العراق، والتحق بمعهد الفنون الجميلة في بغداد، تخرج بعدها من قسم التمثيل عام 1965، ثم أصبح مشرفا فنيا في تربية مدينة الكوت، ومن ثم انتقل إلى محافظة ديالى ليمارس ذات المهنة.

وتلقى طالب في عام 1973 دعوة من الفرقة الوطنية للتمثيل، والتي أسسها مؤسس المسرح العراقي حقي الشبلي عام 1968، ليكون أحد أعضائها، وكانت أول مشاركة له مع الفرقة من خلال مسرحية "نشيد الأرض"، من تأليف الفنان بدري حسون فريد وإخراج الفنان محسن العزاوي.

ومن المسرح، أنتقل إلى التلفزيون وكانت أول أعماله أوائل سبعينيات القرن الماضي في برنامج "أريد أبرد قلبي"، من إعداد وإخراج الفنان حامد الأطرقجي.

غادر العراق عام 2006، مثل غيره من الفنانين الذين تركوا البلاد بسبب أعمال العنف، واستقر في سوريا ليواصل عطاءه الفني، حيث شارك في أغلب المسلسلات التلفزيونية التي أنجزت هناك منها: "سارة خاتون، والمجهول، ومطلوب زوجة حالا، وجر السلالم، وآخر أيام الصيف، والرصافي، وعش المجانين، وحب في الهند، ورائحة العاقول، وآخرها مسلسل المعتقل "نقرة السلمان"، الذي يتحدث عن معاناة السجناء السياسيين والفترة العصيبة التي مر بها العراق".

وله مشاركات في العديد من المسرحيات التي قدمت على خشبة المسارح في دمشق، فضلا عن إخراج عملين مسرحيين.

المصدر: RT