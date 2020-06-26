يمني يدخل موسوعة غينيس بالبيض المتوازي
حقق الشاب اليمني محمد مقبل الرقم القياسي في موازنة البيض ليدخل بذلك موسوعة غينيس للأرقام القياسية.
ويلقب محمد البالغ من العمر 20 عاما، على وسائل التواصل الاجتماعي بملك التوازن، حيث أراد أن يرى العالم بأسره موهبته وقدرة التوازن التي يتقنها، مما دفعه إلى اللجوء إلى غينيس للأرقام القياسية لتسجيل اسمه ضمن قائمة الأفضل في العالم.
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* تعرفوا على محمد مقبل من اليمن الذي نجح بكسر الرقم القياسي لأكثر عدد من البيض المتوازن فوق بعضه البعض بنتيجة ثلاث بيضات🥚🥚🥚. تم توثيق الرقم القياسية في مدينة كوالالمبور في ماليزيا. بدئت موهبة التوازن لدى مقبل في سن السادسة وهو الآن متقن لهذا الفن ويسعى لكسر المزيد من الأرقام القياسية المتعلقة بالتوازن. شاركونا الاحتفال بموهبة محمد مقبل 🌟 @mkb799 Meet Mohammed Muqbel from Yemen, who managed to break the record for the largest stack of eggs with three eggs balanced on top of each other🥚🥚🥚. At the age of 20, Muqbel has already mastered the art of balancing. He started balancing objects when he was 6 years old. The attempt took place in Kuala Lumpur, Malaysia. Muqbel is not planning to slow down anytime soon as he plans to break more records. Join us in celebrating Muqbel’s talent! _______________________ #GUINNESSWORLDRECORDS #GWR #OFFICIALLYAMAZING #balance #balancing #غينيس_للأرقام_القياسية #أرقام_قياسية #رقم_قياسي #توازن
وقع اختياره على الرقم القياسي لأكثر عدد من البيض المتوازن فوق بعضه البعض، نظرا لمدى صعوبة كسر الرقم القياسي على الرغم من أنه قد يبدو بسيطاً.
وبالفعل نجح مقبل بكسر الرقم القياسي، حيث قام بموازنة ثلاث بيضات فوق بعضها البعض. وتم توثيق الإنجاز في مدينة كوالالمبور في ماليزيا.
المصدر: وسائل إعلام يمنية