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الصحة العالمية تعلق على قلة عدد المصابين بكورونا في سوريا وتحذر من احتمال ارتفاع عدد المصابين

أخبار العالم العربي

الصحة العالمية تعلق على قلة عدد المصابين بكورونا في سوريا وتحذر من احتمال ارتفاع عدد المصابين
Reuters Khalil Ashawi
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قال مدير المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة في الشرق الأوسط، ريتشارد برينان، إن عدد المصابين بفيروس كورونا في سوريا منخفض، لكن هناك خطر حدوث انفجار في أعداد الإصابات في المستقبل القريب.

وقال برينان في تصريح صحفي، اليوم الجمعة: "في الوقت الحالي لا يوجد سوى 248 حالة إصابة. لكننا لسنا متأكدين من ذلك. في بلدان أخرى في المنطقة، زاد عدد الحالات في البداية ببطء، ثم ارتفع بشكل حاد. رأينا هذا في العراق وتركيا ومصر. ونتوقع تماما أنه ستكون لدينا مشكلة مماثلة في سوريا".

وأضاف أنه لا يزال من الممكن في سوريا منع حدوث زيادة حادة في عدد الإصابات بفيروس كورونا، من خلال مساعدة السلطات السورية على إجراء الاختبارات وتتبع اتصالات المصابين بالفيروس مع الآخرين.

المصدر: نوفوستي

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