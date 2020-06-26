الأردن.. عزل برلماني عراقي في مستشفى "الأمير حمزة" بعمان

أعلنت الحكومة الأردنية اليوم الجمعة، أنها أخضعت عضوا في البرلمان العراقي، للعزل في مستشفى "الأمير حمزة"، وسط العاصمة عمان.

وقالت مصادر إعلامية، إنه "تبين إصابة البرلماني العراقي، خميس المحلاوي، بفيروس كورونا، ما تطلب نقله إلى مستشفى الأمير حمزة، وإدخاله إلى قسم العزل الصحي أمس الخميس".

وأضافت: "فرضت السلطات الصحية إجراءات مشددة على البناية السكنية التي يقطن فيها النائب، في العاصمة، خشية تفشي الفيروس".

المصدر: "خبرني"