واشنطن ترفع السعودية من قائمة أسوأ الدول في مكافحة الإتجار بالبشر

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، عن رفع السعودية من قائمة أسوأ الدول في مكافحة الاتجار بالبشر، بعد أن أضافتها إلى القائمة العام الماضي.

وأفادت شبكة "سي إن إن" أن وزارة الخارجية الأمريكية، قالت في تقرير أصدرته عن الاتجار بالبشر لعام 2020 إن "السعودية نفذت أول آلية إحالة وطنية لها على الإطلاق، وأبلغت الحكومة بشفافية عن مجموعات من البيانات تشمل زيادة المحاكمات والإدانات بموجب قانون مكافحة الاتجار بالبشر. ونتيجة لذلك، تم نقل السعودية من المستوى الثالث إلى المستوى الثاني".

ووفقا لوزارة الخارجية الأمريكية، فإن الدول المدرجة في المستوى الثالث "لا تستوفي الحد الأدنى من المعايير للقضاء على الاتجار بالبشر بشكل كامل، ولا تبذل أي جهد للقيام بذلك".

ويشير التقرير إلى أن الدول في المستوى الثالث قد تواجه تخفيضات في "المساعدات الخارجية غير الإنسانية وغير المتعلقة بالتجارة"، ويؤثر ذلك التصنيف أيضا على "مشاركة المسؤولين الحكوميين أو الموظفين في برامج التبادل التعليمي والثقافي".

وقررت الخارجية الأمريكية أيضا رفع 5 دول أخرى من قائمة أسوأ الدول في مواجهة الاتجار بالبشر وهي: بوتان، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وغينيا الاستوائية، وغامبيا، بينما أضافت 4 دول أخرى للقائمة هي: الجزائر وأفغانستان وليسوتو ونيكاراغوا.

وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إن الولايات المتحدة لن تساند أي دولة لديها سياسة أو نمط للاتجار بالبشر وتترك مواطنيها لهذا النوع من القمع.

المصدر: سي إن إن