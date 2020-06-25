تحجير السفر على صهر زين العابدين بن علي

أصدر القضاء التونسي مذكرة لمنع سليم شيبوب، رجل الأعمال وصهر الرئيس الراحل زين العابدين بن علي، من السفر بعد اتهامه في عدة قضايا تتعلق بالفساد.

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وقالت إذاعة "موزاييك" المحلية اليوم الخميس، إن قاضي التحقيق بالقطب القضائي الإقتصادي والمالي أصدر أمس الأربعاء قرارا يقضي بتحجير السفر عن شيبوب، وذلك في إطار إحدى التتبعات بالقطب.

يذكر أن أجهزة الأمن في تونس، ألقت القبض على صهر بن علي، بشبهة ارتكابه جريمة التحرش الجنسي بامرأة.

وقال رئيس وحدة الإعلام والاتصال بالمحكمة الابتدائية في تونس، محسن دالي، إن هناك أدلة ومستندات قوية ضده، لكنه رفض الكشف عن طبيعتها، نظرا لأن التحريات لا تزال جارية، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن هذا القرار يعتبر وقتيا وتحفظيا، بانتظار إستكمال التحقيق.

في غضون ذلك، أكدت الإعلامية التونسية، عربية حمادي، أنها وزوجها المحامي، الطيب بالصادق، وراء عملية توقيف شيبوب بتهمة التحرش.

المصدر: وسائل إعلام تونسية