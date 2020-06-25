"كتائب القسام": قرار الضم إعلان حرب من قبل إسرائيل

شددت "كتائب الشهيد عز الدين القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، على رفضها لخطط إسرائيل ضم أجزاء واسعة من الأراضي الفلسطينية المحتلة، متعهدة بالتصدي لها بحزم.

وصرح المتحدث العسكري باسم "كتائب القسام"، أبو عبيدة، في خطاب أدلى به اليوم الخميس أن المقاومة الفلسطينية تعتبر قرار ضم أجزاء من الضفة الغربية والأغوار "إعلان حرب على الشعب الفلسطيني".

وتابع: "ستكون المقاومة الحارس الأمين لشعبنا وأرضه ومقدساته، وستجعل العدو يعض أصابع الندم على هذا القرار الآثم".

وذكر المتحدث أن إنجاز صفقة تبادل جديدة مع إسرائيل يقع على رأس سلم أولويات "حماس"، محذرا في الوقت نفسه من أن الصفقة لن تمر دون أن يتصدرها القادة الكبار ومنفذو العمليات ضد الإسرائيليين، مضيفا: "الثمن سيدفعه الاحتلال برضاه أو رغما عن أنفه".

وتعهد المتحدث بأن المحرمات التي كسرت في صفقة "وفاء الأحرار" عام 2011 ستكسر وبنطاق أوسع في صفقة قادمة، مشددا على أن أمام "حماس" خيارات عديدة لفرض إرادتها على إسرائيل في هذه المسألة.

المصدر: RT