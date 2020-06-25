رئيس الوزراء المصري: القوات المصرية على استعداد تام وكفاءة عالية لمختلف التهديدات

قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي خلال اجتماع الحكومة المصرية، اليوم الخميس، إن القوات المسلحة المصرية على استعداد تام وجاهزية لدرء أية أخطار قد تتعرض لها البلاد.

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ووصف مدبولي تصريحات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي حول حق مصر بالدفاع عن أمنها القومي بالحاسمة والواضحة.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد شدد على أن الجيش المصري قادر على الدفاع عن أمن البلاد القومي داخل وخارج حدودها، وذلك أثناء تفقده عناصر المنطقة الغربية العسكرية قرب الحدود مع ليبيا.

المصدر: RT