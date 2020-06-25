الإمارات تتضامن مع فرنسا ضد تركيا

أكد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، تضامن بلاده مع فرنسا في مواجهة "التصريحات والأعمال العدوانية المستمرة من تركيا".

وأعرب قرقاش في تغريدة بالخصوص، عن إدانة الإمارات بشدة سلوك تركيا الذي وصفه بـ"الخطير"، والمتمثل في "استهداف سفينة تابعة للبحرية الفرنسية ضمن مهمة للناتو لفرض حظر للسلاح أقرته الأمم المتحدة في وقت سابق من هذا الشهر".

تؤكد دولة الإمارات تضامنها مع فرنسا في مواجهة التصريحات والأعمال العدوانية المستمرة من تركيا. وندين بشدة سلوكها الخطير في إستهداف سفينة تابعة للبحرية الفرنسية ضمن مهمة للناتو لفرض حظر للسلاح أقرته الأمم المتحدة في وقت سابق من هذا الشهر. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) June 24, 2020

المصدر: RT