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الإمارات تتضامن مع فرنسا ضد تركيا

أخبار العالم العربي

الإمارات تتضامن مع فرنسا ضد تركيا
Reuters
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أكد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، تضامن بلاده مع فرنسا في مواجهة "التصريحات والأعمال العدوانية المستمرة من تركيا".

وأعرب قرقاش في تغريدة بالخصوص، عن إدانة الإمارات بشدة سلوك تركيا الذي وصفه بـ"الخطير"، والمتمثل في "استهداف سفينة تابعة للبحرية الفرنسية ضمن مهمة للناتو لفرض حظر للسلاح أقرته الأمم المتحدة في وقت سابق من هذا الشهر".

المصدر: RT

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