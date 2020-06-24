السيسي يجري تغييرات جذرية عاجلة بالمشهد الإعلامي المصري

أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، قرارات جديدة عاجلة بإعادة تشكيل الهيئات المختصة بالإعلام، وتسمية كرم جبر بديلًا عن مكرم محمد أحمد.



ونشرت الجريدة الرسمية المصرية القرارات، التي أطاحت برئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام مكرم محمد أحمد، ليحل محله كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة السابق، الذي شغل منصبه عبد الصادق الشوربجي.

إقرأ المزيد

ودخل الإعلامي نشأت الديهي إلى تشكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

وضم المجلس الجديد في عضويته كلا من:

- المستشار محمد عبد السميع اسماعيل- نائب رئيس مجلس الدولة

- أمير نبيل جميل إبراهيم- رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية

- المهندس حسام عبد المولى صقر إبراهيم- ممثلا للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات

- عزة السيد مصطفى عبد النبي - من الشخصيات العامة وذوي الخبرة

- صالح عبد السميع الصالحي - صحفي

- نشأت محمد محمد الديهي - إعلامي

- رانيا متولي هاشم - من الشخصيات العامة وذوي الخبرة

- منى محمد سعيد الحديدي - ممثلا للمجلس الأعلى للجامعات

على أن تكون مدة رئاسة أو عضوية المجلس المذكور 4 سنوات.

ناصر حاتم ـ القاهرة

المصدر: RT