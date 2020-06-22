المجلس الأعلى للإعلام المصري يشتكي من اعتداء وزارة الإعلام

قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر إعداد مذكرة لرئيس الحكومة مصطفى مدبولي بخصوص "الاعتداء الذي قام به موظفو وزارة الدولة للإعلام على مكاتب المجلس بدعم من موظفي الأمن".

وقال المجلس في مذكرته، إن "العمل توقف تماما بسبب هذه الاعتداءات واقتحام الغرف والقاعات وتغيير مفاتيحها والاستيلاء على مكاتبها وما بداخلها".

وأشار المجلس إلى أن "الاعتداءات من جانب موظفي وزارة الدولة للإعلام، تسيء للدولة المصرية وتهدد استقلالية المجلس"، مطالبا رئيس الوزراء بـ"التدخل الفوري في هذه الواقعة المشينة حفاظا على هيبة الدولة واستمرارا لعمل المجلس".

ولفت المجلس إلى أن "سلوك الوزير واستخدامه لموظفي الأمن يعد تدخلا تسبب في إيقاف عمل المجلس وتصرفا مشينا يسيء للحكومة".

المصدر: الشروق المصرية