شكري يؤكد ضرورة تنشيط التعاون والتنسيق الثلاثي مع الأردن والعراق

أكد وزير الخارجية المصري خلال اجتماع لآلية التعاون الثلاثي مع الأردن والعراق، على ضرورة دفع مسار التعاون والتنسيق بين الدول الثلاث والتشاور حول الملفات الإقليمية.

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كما أعرب شكري عن الأهمية المتزايدة لاستمرار التشاور وتنسيق المواقف مع كل من العراق والأردن تجاه التحديات المشتركة والتطورات الإقليمية المتسارعة، لاسيما الأوضاع في كل من سوريا وليبيا، فضلا عن تطورات القضية الفلسطينية، حسب بيان صدر عن المتحدث باسم الخارجية المصرية.

وأعرب عن تقدير بلاده لمواقف الدعم والتضامن مع العراق والأردن، والتي كانت آخرها خلال الدورة الاستثنائية لمجلس جامعة الدول العربية التي عقدت أمس الثلاثاء.

ناصر حاتم - القاهرة

المصدر: RT