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قرقاش: الصوت العربي سيكون قويا في المرحلة الصعبة

أخبار العالم العربي

قرقاش: الصوت العربي سيكون قويا في المرحلة الصعبة
Reuters Faisal Al Nasser
أنور قرقاش
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قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، إن جامعة الدول العربية أكدت أثناء الاجتماع الخاص بشأن ليبيا أن أعضاءها لن يقبلوا تهميش الدور العربي في قضايا العرب.

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جاء ذلك في تغريدة نشرها قرقاش على حسابه الرسمي في "تويتر"، تعليقا على الدورة غير الاعتيادية التي عقدتها الجامعة العربية على المستوى الوزاري بناء على طلب مصر لبحث تطورات الوضع في ليبيا.

وقال قرقاش في معرض تعليقه على الاجتماع: "الصوت العربي سيكون حاضرا وقويا في هذه المرحلة الصعبة ولن يسمح بأن يملأ الفراغ الجموح الإقليمي أو الطموح الدولي".

المصدر: RT

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