دي مايو يصل إلى طرابلس في زيارة خاطفة 

وصل وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، إلى العاصمة الليبية طرابلس، اليوم الأربعاء لعقد لقاء مع مسؤولين في حكومة الوفاق الوطني، المعترف بها دوليا.

وسيجتمع الوزير دي مايو في طرابلس، مع كل من رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، ووزيري الخارجية محمد طاهر سيالة والداخلية فتحي باشاغا.

واستبعدت مصادر صحفية إيطالية، أن تشمل "مهمة الوزير الخاطفة" إلى ليبيا، زيارة مدينة بنغازي، شرقي البلاد.

المصدر: .adnki.net