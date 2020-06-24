الشرطة السودانية تفرق تظاهرات في عطبرة بالغاز المسيل للدموع

فرقت شرطة ولاية نهر النيل بالسودان، احتجاجات نظمها عشرات الشباب بمدينة عطبرة خلال يومي الاثنين والثلاثاء، مستخدمة المفاوضات كمرحلة أولى، قبل أن تلجأ للغاز المسيل للدموع.

وأشارت مصادر إعلامية محلية، إلى أن "المحتجين تجمعوا في مداخل المدينة، من الشرق طريق التحدي، ومن الجنوب كبري عطبرة الجديدة، ومن الشمال مدخل خليوة، وقاموا بإشعال الإطارات، الأمر الذي تسبب في شلل تام لحركة المرور لساعات، وحدوث اختناق سير شديد خاصة بطريق التحدي الذي يربط البلاد بالميناء".

وأضافت، أن "الاحتجاجات تأتي بحسب هتافات المحتجين على خلفية اللأزمات المختلفة التي ظلت تعاني منها المدينة من انقطاع لمياه الشرب بسبب توقف محطة مياه المقرن التي تغذي مدينتي عطبرة والدامر، وأزمتي الوقود والخبز، وندرة غاز الطهي".

المصدر: "سونا"