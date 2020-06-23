المغرب يفتح تحقيقا قضائيا بشأن تفشي كورونا في إقليم القنيطرة

أمرت النيابة العامة المغربية الثلاثاء، بفتح تحقيق قضائي إثر الكشف عن تفشي فيروس كورونا المستجد بين 900 شخص في إقليم القنيطرة الواقع على بعد 40 كيلومترا شمال غربي الرباط.

وقالت النيابة العامة إنها "عهدت إلى الفرقة الوطنية للدرك الملكي من أجل تحديد المخالفات الجنائية التي أدت إلى إصابة مجموعة من العاملين والعاملات الفلاحيين بفيروس كوفيد- 19، وخاصة ما تم ارتكابه من إهمال وعدم اتخاذ الاحتياطات اللازمة لوقاية العمال، أو عدم مراعاة القوانين والأنظمة.. المتعلقة بالتدابير الوقائية والحاجزية المفروضة من طرف السلطات العمومية خلال حالة الطوارئ الصحية".

وأضافت أن البحث يستهدف تحديد الجهات المسؤولة عن ذلك "وسيتم ترتيب الأثر القانوني الملائم على نتائج هذا البحث".

وسجل انتشار كورونا في إقليم القنيطرة بين العاملين في إحدى مزارع إنتاج الفراولة وظهرت إصابة نحو 900 شخص بهذا الوباء.

وسجلت في المغرب 172 إصابة جديدة بفيروس كورونا حتى مساء الثلاثاء، ليبلغ إجمالي الإصابات 10344 منذ بدء انتشار الوباء في البلاد.

المصدر: رويترز