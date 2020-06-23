مصر.. زوج يلقي بزوجته من الطابق الخامس بعد علمه بإصابتها بكورونا

تم إجراء عملية في مستشفى جامعة عين شمس لسيدة تبلغ من العمر 25 عاما أصيبت بشلل نصفي كامل نتيجة إلقاء زوجها لها من الطابق الخامس، بعد علمه بإصابتها بفيروس كورونا.

وقال علي مزيد، استشاري جراحة العظام والعمود الفقري بمستشفى الجامعة، إن السيدة مصابة بشلل نصفي كامل بعد كسر عمودها الفقري.

وبحسب موقع صحيفة "الوطن" المصرية، قام الزوج بإلقاء زوجته من مسكن الزوجية في الطابق الخامس، ما تسبب في إصابتها بكسور بالغة في عمودها الفقري.

ونقل الموقع عن مصدر أمني أن الجهات الأمنية ألقت القبض على الزوج، وبمواجهته بما هو منسوب إليه، اعترف بوجود خلافات زوجية مستمرة مع زوجته، وزادت بعد معرفته بأنها مصابة بفيروس كورونا، وخلال آخر مشادة كلامية بينهما دفعها من الطابق الخامس فسقطت على الأرض ونقلها الجيران إلى المستشفى للعلاج.

المصدر: وكالات