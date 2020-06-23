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سوريا.. أهالي قرية في القامشلي يعترضون رتلا أمريكيا ويحرقون العلم الأمريكي - فيديو

أخبار العالم العربي

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اعترض أهالي قرية "فارسوك" جنوب شرقي القامشلي بسوريا، رتلا عسكريا أثناء مروره بالمنطقة مكونا من 8 مصفحات، وأجبروه على التراجع.

وقال الأهالي إنهم منعوا الرتل من المرور عبر القرية، وحدثت مناوشات بمع الجنود الأمريكيين، فيما أقدم قسم منهم على إحراق العلم الأمريكي.

وأكدت مصادر محلية، إلى أن الجنود ألقوا قنبلة صوتية على الأهالي لتفريقهم.

وأفاد عدد من أهالي "فارسوك" إلى أن الدورية الأمريكية عادت أدراجها.

المصدر: RT

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