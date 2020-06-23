السعودية.. 39 وفاة و3139 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة السعودية الثلاثاء، تسجيل 3139 إصابة جديدة بفيروس كورونا، مقارنة بـ3393 إصابة أمس، و39 وفاة مقارنة بـ40 في اليوم السابق.

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وقالت وزارة الصحة إن العدد الإجمالي للإصابات في البلاد بلغ 164144 حالة، فيما وصل عدد الوفيات الإجمالي جراء مرض "كوفيد -19" إلى 1346 حالة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 52913، فيما بلغ عدد الحالات الحرجة 2122.

#الصحة⁩ تعلن عن تسجيل (3139) حالة إصابة جديدة بفيروس ⁧#كورونا⁩ الجديد (كوفيد19)، وتسجيل (39) حالات وفيات رحمهم الله، وتسجيل (4710) حالة تعافي ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (109,885) حالة ولله الحمد. pic.twitter.com/1Jlgs9RI2Y — و ز ا ر ة ا لـ صـ حـ ة السعودية (@SaudiMOH) June 23, 2020

وأشارت الوزارة إلى أنه تم تسجيل 4710 حالات شفاء خلال الـ24 ساعة الماضية، وبذلك يصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 109885.







المصدر: سبق