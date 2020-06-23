مقتل فلسطيني برصاص الشرطة الإسرائيلية بحجة عملية دهس شمال بيت لحم

أفادت مراسلتنا، بأن الجيش الإسرائيلي أطلق النار على فلسطينيين اثنين قرب حاجز الكونتينر شمال بيت لحم، بزعم محاولتهما تنفيذ عملية دهس، قبل أن يعلن وفاة أحدهما بوقت لاحق.

وقالت المراسلة إن الجيش الإسرائيلي ادعى أنها كانت محاولة تنفيذ عملية دهس عند حاجز الكونتينر شمال بيت لحم بالقرب من بلده أبو ديس شرقي القدس.

RT

وقال المتحدث باسم الشرطة الإسرائيلية إن "مركبة فلسطينية وصلت إلى المكان بسرعة عالية وحاول سائقها دهس شرطية من حرس الحدود التي تعمل في المكان مما أسفر عن إصابتها بجروح طفيفة".

وأضاف: "قام أفراد شرطة الحدود العاملين في المكان بإطلاق النار على المخرب وتحييده وقامت لاحقا الطواقم الطبية بإقرار وفاته".

وأشار إلى أن "خبير المتفجرات وصل إلى المكان لفحص مسرح الجريمة، كما وقامت الطواقم الطبية بنقل المصابة إلى مشفى هار هتسوفيم لتلقي العلاج الطبي".

المصدر: RT