الصحة السورية: 12 إصابة بكورونا بين طلاب دخلوا من لبنان

أعلنت وزارة الصحة السورية تسجيل 12 إصابة بفيروس كورونا بين الطلاب الذين دخلوا من لبنان لتقديم امتحاناتهم.

وأوضحت الوزارة أن الإصابات اكتشفت بين 123 طالبا بعد أخذ مسحات لهم،

وأضافت أن الطلاب كانوا قد وضعوا في الحجر الصحي منذ دخولهم من لبنان، وأنهم يقدمون امتحاناتهم في الحجر "ضمن الاشتراطات الصحية المناسبة".

وأعلنت الوزارة في وقت سابق اليوم شفاء 3 حالات من الإصابات المسجلة بفيروس كورونا في البلاد، ما يرفع عدد حالات الشفاء إلى 86.

ومع المعطيات الجديدة يرتفع عدد الإصابات المسجلة بالفيروس في البلاد إلى 231 إصابة، توفيت منها 7 حالات.