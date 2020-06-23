 
مباشر
عاجل
إيران تنتقد قرار السعودية بشأن تنظيم أداء مناسك الحج لهذا العام

وزير الصحة السعودي: الحج هذا العام لمن هم أقل من 65 عاما

أخبار العالم العربي

وزير الصحة السعودي: الحج هذا العام لمن هم أقل من 65 عاما
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/o5te

أكد وزير الصحة السعودي توفيق الربيعة، أن الحجاج سيخضعون للحجر بعد مناسك الحج.

وقال خلال المؤتمر الصحفي الخاص بموسم الحج هذا العام: "الحج سيكون لمن هم أقل 65 سنة، وليس لديهم أمراض مزمنة".

وأضاف الوزير: "وضعنا الخطط التنفيذية لتسيير حج هذا العام"

وشدد على أن الحجاج سيخضعون للفحص قبل وصولهم إلى الأماكن المقدسة.

وقال: "لدينا خبرات متراكمة لحماية الحجاج من الأوبئة والأمراض".

وأشار إلى أن العاملين في مجال الحج هذا العام، سيخضعون للفحص قبل بدء المناسك.

المصدر: sabq.org

 

 

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا