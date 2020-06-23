وزير الصحة السعودي: الحج هذا العام لمن هم أقل من 65 عاما
Reuters
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أكد وزير الصحة السعودي توفيق الربيعة، أن الحجاج سيخضعون للحجر بعد مناسك الحج.
وقال خلال المؤتمر الصحفي الخاص بموسم الحج هذا العام: "الحج سيكون لمن هم أقل 65 سنة، وليس لديهم أمراض مزمنة".
وأضاف الوزير: "وضعنا الخطط التنفيذية لتسيير حج هذا العام"
وشدد على أن الحجاج سيخضعون للفحص قبل وصولهم إلى الأماكن المقدسة.
وقال: "لدينا خبرات متراكمة لحماية الحجاج من الأوبئة والأمراض".
وأشار إلى أن العاملين في مجال الحج هذا العام، سيخضعون للفحص قبل بدء المناسك.
المصدر: sabq.org