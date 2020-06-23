وزير الصحة السعودي: الحج هذا العام لمن هم أقل من 65 عاما

أكد وزير الصحة السعودي توفيق الربيعة، أن الحجاج سيخضعون للحجر بعد مناسك الحج.

وقال خلال المؤتمر الصحفي الخاص بموسم الحج هذا العام: "الحج سيكون لمن هم أقل 65 سنة، وليس لديهم أمراض مزمنة".

وأضاف الوزير: "وضعنا الخطط التنفيذية لتسيير حج هذا العام"

وشدد على أن الحجاج سيخضعون للفحص قبل وصولهم إلى الأماكن المقدسة.

وقال: "لدينا خبرات متراكمة لحماية الحجاج من الأوبئة والأمراض".

وأشار إلى أن العاملين في مجال الحج هذا العام، سيخضعون للفحص قبل بدء المناسك.

المصدر: sabq.org