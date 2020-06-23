دمشق تعلن دعمها لـ"حفتر" وتحركات القاهرة تجاه ليبيا

أعلن وزير الخارجية السوري وليد المعلم، أن دمشق تؤكد دعمها "للجيش الوطني الليبي" بقيادة المشير خليفة حفتر ولتحركات القاهرة تجاه الوضع الليبي.

وأضاف المعلم خلال مؤتمر صحفي في دمشق اليوم أن بلاده تدعم المؤسسات التي قامت في شرق ليبيا وتؤكد حرصها على وحدة وسيادة الأراضي اللليبية.

واكد وزير الخارجية السوري أن دمشق "تقف إلى جانب الأصدقاء في مصر العربية من أجل الدفاع عن أمنهم الوطني وعن الأمن القومي العربي.. وإذا كانوا يريدون أي دعم سوري فنحن جاهزون له بغض النظر عن مواقفهم من قضايانا"

المصدر:RT