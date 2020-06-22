تجدد الاشتباكات بين "الانتقالي" والقوات الحكومية في أبين

‏بعد ساعات من إعلان السعودية التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، تجددت الاشتباكات بين الطرفين في محافظة أبين جنوبي البلاد.

وقال مصدر في المركز الإعلامي للقوات المسلحة الجنوبية في أبين، إن مواجهات اندلعت مساء اليوم الاثنين بجبهة الشيخ سالم والطرية ودارت باستخدام جميع أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة والخفيفة.

وأضاف المصدر أن تجدد الاشتباكات يأتي رغم قبول الطرفين دعوة التحالف العربي بقيادة السعودية لإنهاء الحرب ووقف إطلاق النار والتصعيد العسكري، مشيرا إلى أن "المليشيات الإخوانية" خرقت الهدنة.

وسبق أن أعلن السفير السعودي باليمن محمد آل جابر عن توصل الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي إلى اتفاق حول وقف إطلاق النار وبدء محادثات لتطبيق اتفاق سلام.

المصدر: RT