فلسطين.. ارتفاع حصيلة إصابات كورونا إلى 1184 حالة

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، تسجيل 14 إصابة جديدة بفيروس كورونا، بينها 13 في مدينة الخليل، وإصابة واحدة في دورا بمحافظة الخليل، ليصل إجمالي الإصابات إلى 1184 حالة.

وأكدت الوزارة، إجراء فحوصات مخبرية للقادمين من مصر وعددهم 270 مواطنا، مشددة على أن الفحوصات المخبرية للجميع كانت سلبية، وقد غادروا جميعا إلى الحجر المنزلي لمدة 14 يوما.

من جهته، أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتيه السبت الماضي، إغلاق محافظة الخليل، بحيث يمنع الخروج منها أو الدخول إليها، باستثناء حركة البضائع، مع استمرار منع التنقل داخل المحافظة لمدة 5 أيام، لتمكين الطواقم الطبية من السيطرة على الحالة الوبائية، على خلفية تزايد الإصابات بالفيروس.

وجاء القرار عقب تسجيل حالات إصابة بالفيروس جراء تنقل أشخاص بين مناطق 48 والضفة الغربية والقدس.

المصدر: RT